الدفاع الروسية: موسكو تدعو خبراء دوليين للتحقيق في حادث قصف سجن في يلينوفكا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن روسيا دعت خبراء الأمم المتحدة والصليب الأحمر للتحقيق في قصف كييف لسجن بمنطقة يلينوفكا، الذي كان يحوي داخله أسرى الحرب الأوكرانيين.

موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة، “تدعو روسيا الاتحادية، لغرض إجراء تحقيق موضوعي لقصف سجن في يلينوفكا، أدى لمقتل عدد كبير من الأسرى الأوكرانيين، خبراء الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، سقوط 193 بين قتيل وجريح من أسرى الحرب الأوكرانيين، نتيجة للضربة الأوكرانية في 29 يوليو/تموز، بواسطة صواريخ هيمارس الأمريكية على مركز الاحتجاز في يلينوفكا.

وقُتل 50 أوكرانيًا نتيجة الهجوم الصاروخي، وفقًا للبيانات المحدثة صباح 30 يوليو.

وأضاف البيان: “تم تسليم 73 أسير حرب أوكراني مصابين بجروح خطيرة إلى مرافق طبية، وتم تزويد الجميع بالمساعدة اللازمة”.

وأشارت الوزارة إلى أن “زيلينسكي ونظامه الإجرامي وواشنطن يتحملون المسؤولية السياسية والجنائية والأخلاقية عن المذبحة ضد الأوكرانيين”.

الدفاع الروسية: الولايات المتحدة ونظام كييف يتحملان مسؤولية “مذبحة يلينوفكا”

كما أعلن بيان الوزارة عن “نشر قوائم عائلات القتلى والجرحى خلال الضربة الصاروخية على لوائح المعلومات في وزارة الدفاع”.

وتم العثور على شظايا من ذخيرة “هيمارس”، يوم أمس الجمعة في 29 يوليو، في موقع قصف مركز الاحتجاز السابق في يلينوفكا، وفقًا لمراسل وكالة “سبوتنيك”.