صدور كتاب “أنساقُ التَّوازُن الصَّوتيّ في شِعْر محمود درويش”

عمان 31 يوليو 2022 (وال) _ صدر حديثًا في إطار اهتمام دار العائدون للنشر والتوزيع في عمّان بالدراسات النقدية، كتاب نقدي للشاعر والناقد المغربي، الدكتور أحمد بلحاج آية وارهام، حمل عنوان “أنساقُ التـَّوازُن الصَّوتيّ في شِعْر محمود درويش.. مُقاربة وَصفيّة تأويليّة”، يقع في حوالي مئة صفحة من القطع الصغير، وهو دراسة مكثفة ومعمّقة في تناول ظاهرة التوازن الصوتي، وأنساقه، ونماذج تطبيقية منه.

ويُهدي المؤلّف كتابه “إلى روح بْرُومِيثْيُوسْ القصيدة العربية المعاصرة، محمود درويش، وإلى عشّاقه المتناسلين نورًا وازدهاءً في مَجَرّة إبداعه”.

ويصف وارهام في مقدّمة الكتاب دراسته بأنها “قراءة تعتقد بدئيًّا أنها ستطفئ حرائق الغياب في مطار الذاكرة والقلب، وبخاصة إذا تعلّق الأمر برمز استثنائي نزل في هذا المطار بصيغة أبدية، ووضع كينونتنا، المنفية في الفظاعات، وفي عوالم: الكَوْكَلَةِ واُلْمَكْدَنَةِ والبَزْنَسَةِ، في أرض شعرية استثنائية، نتعرف فيها على ذواتنا التي مارس عليها السياسي والديني والأيديولوجي أنواعًا من الحجب مهينة، وأنواعًا من الاغتصاب حقيرة، ونتنفس فيها زمنًا جماليًّا غير الزمن المستبد الذي بتر أحاسيسنا، وشوَّهَ رؤانا حتى صرنا نتصادى مع المألوف والمتواطأ عليه، ونشنق زهرة الاختلاف الراقصة في أعماقنا”.

ويضيف متسائلًا: “هل القراءة بهذا الوجه ستجعلنا نقطع مع سلوكيات تريد منا العيش في غرف لا يتنفس فيها إلا غبار الموتى، ولا يتحرك فيها إلا ظلّ النمطية الماسخ؟”.

يضم الكتاب ثلاثة مباحث، هي: فضاء اللعبة الشعرية، وأنساق التوازن الصوتي فيه، وتساوق الأنساق مع الدلالة والخيال.(وال _ عمان) ح م

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