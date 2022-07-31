ليبيا نيوز

عاجل/ المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي : وجود عدد غير معروف من الإصابات في صفوف مشجعي نادي الاتحاد المحتفلين بالفوز نتيجة سقوط المدرجات، وفرق الإسعاف غير قادرة على الوصول بسبب كثافة الجمهور .

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

عاجل/ المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي : وجود عدد غير معروف من الإصابات في صفوف مشجعي نادي الاتحاد  المحتفلين بالفوز نتيجة سقوط المدرجات، وفرق الإسعاف غير قادرة على الوصول بسبب كثافة الجمهور .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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