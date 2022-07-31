عاجل/ المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي : وجود عدد غير معروف من الإصابات في صفوف مشجعي نادي الاتحاد المحتفلين بالفوز نتيجة سقوط المدرجات، وفرق الإسعاف غير قادرة على الوصول بسبب كثافة الجمهور .