عاجل/ المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي : وجود عدد غير معروف من الإصابات في صفوف مشجعي نادي الاتحاد المحتفلين بالفوز نتيجة سقوط المدرجات، وفرق الإسعاف غير قادرة على الوصول بسبب كثافة الجمهور .
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وكالة الأنباء الليبية
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