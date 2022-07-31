باشاغا يخاطب معارضيه : دولتنا سنبنيها جميعاً بسواعد المؤيدين وبتعاون المعارضين .

سرت 31 يوليو 2022 م (وال) – خاطب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب ” فتحى باشاغا ” معارضي حكومته بالقول ( أنتم جزء لا يتجزأ من ليبيا كما نحن جزء لا يتجزأ منها ، فليبيا لن تكون الا بنا جميعاً ، دون إقصاء ودون استبداد ودون تخوين ، وسنبدأ من المستقبل و لن نبدأ من الماضي .

وأضاف ” باشاغا ” في كلمة مرئية بمناسبة العام الهجري الجديد ( إن رسالتي المهمة لجميع المعارضين ، وإلى المتخوفين من إجراءات الحكومة الليبية .. أقول لهم بوضوح – لم نأتي للانتقام ولا لتصفية الحسابات.. أتينا لــ لملمة هذا الوطن الذي ضاعت خيراته وثرواته و سيادته و كرامته .. أتينا لرد الاعتبار للمواطن الليبي الذي يعاني من الفقر والمرض و تردي الخدمات وانقطاع الكهرباء ونقص الوقود.

وأستطرد قائلا ( دولتنا سنبنيها جميعاً بسواعد المؤيدين وبتعاون المعارضين ، فنحن أمامنا تحدي وطني ويجب أن نتحلى بالشجاعة والمسؤولية للنهوض ببلادنا و تأمين وجودها و مستقبلها ، ولن نضيع وقتنا في محاسبة بعضنا البعض لأن الوطن في خطر ولا يحتمل مزيداً من الصراعات ، فإننا نمد أيدينا للجميع .. من أراد الوطن والأمن و الاستقرار و المصالحة فنحن معه و ندعم بعضنا بعضاً . .

وأوضح ” باشاغا ” أن لم ولن تسمح لانقسام الوطن بل حرصت على جمع شتاته، ولم تستخدم القوة أو تقفل الطرق أو تقتحم المنازل و المساكن ، ولم لم نصدر أوامر قبض ضد من يعارضنا، بل بالعكس .. فتحنا كل قنوات التواصل مع المعارضين ، و قد شاهدتم جميعاً أننا سلمنا سلطاتنا سابقاً بالطرق السلمية و بدون أي مزايدات ولا مناورات .. لماذا ؟؟؟ ليس اقتناعاً بجدارة الحكومة التي تولت السلطة من بعدنا ،بل إيماناً بمبدأ التداول السلمي على السلطة .

وقال ( إن التشبث بالسلطة بقوة السلاح هو شكل من أشكال الاستبداد و الدكتاتورية ،فاستخدام القوة للاستمرار في الحكم هو نوع من أنواع الإرهاب والقمع الذي لم ولن نقبله أبداً ،ولم نرضاه على أنفسنا عندما كنا في السلطة و سلمناها طواعيةً و لن نرضى لكائن من كان أن يفرض نفسه على الليبيين بقوة السلاح أو شراء الذمم بالأموال ، ولن في ليبيا و نتركها للسماسرة و الفاسدين الذين يعتقدون أنهم يستطيعون الحكم بالسلاح و شراء الذمم بالمال الحرام حسب قوله .

(وال)