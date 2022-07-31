الجيش الغواتيمالي ينفي إطلاق نار على الوفد الرئاسي

أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الغواتيمالية، روبين تيلييس، أن الاشتباكات بين المجرمين والعسكريين الذين كانوا يحرسون المحيط حول الوفد الرئاسي وقعت على بعد عن الرئيس ولم تصب وفده.

مكسيكو – سبوتنيك. ونقلت صحيفة “لا هورا” عن تيلييس قوله، “لا نؤكد الهجوم على الوفد. وقع الحدث على حاجز بعيد، لكنه في نفس المنطقة التي تواجد فيها الرئيس”.

وأكد المتحدث أن أحد المسلحين، يعتقد أنه مكسيكي، أصيب في المواجهة ويتلقى رعاية طبية. مشيرا إلى أن المسلحين الآخرين لاذوا بالفرار صوب الحدود المكسيكية التي تبعد نحو 80 كيلومترا عن المدينة.

وأضاف المتحدث أن الجيش المكسيكي اعتقل فيما بعد أربعة أشخاص على الأقل يعتقد أنهم من غواتيمالا، مشيرا إلى أنه تم العثور على راديو محمول وقاذف قنابل يدوية عبر الحدود في المكسيك.

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