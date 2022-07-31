بوليانسكي: روسيا تدعو الأمم المتحدة لتقييم حادث قصف السجن في يلينوفكا

أعلن نائب مندوب روسيا الدائم إلى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا أحاطت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش علما بالمعلومات الموجودة لديها التي تدل على مسؤولية كييف عن قصف سجن في يلينوفكا.

وأشار بوليانسكي، اليوم الأحد، إلى أن روسيا تعول على الأمم المتحدة أن تقوم بتقييم الحادث بأسرع وقت.

موسكو– سبوتنيك. وكتب بوليانسكي في قناته على التلغرام،

“اليوم أخطرنا الأمين العام للأمم المتحدة بالمعلومات الموجودة لدينا حول مسؤولية أوكرانيا عن قصف السجن في يلينوفكا”.

كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس السبت، أن روسيا دعت خبراء الأمم المتحدة والصليب الأحمر للتحقيق في قصف كييف لسجن بمنطقة يلينوفكا، الذي كان يحوي داخله أسرى الحرب الأوكرانيين.

وفي وقت سابق أمس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، سقوط 193 بين قتيل وجريح من أسرى الحرب الأوكرانيين، نتيجة للضربة الأوكرانية في 29 يوليو/تموز، بواسطة صواريخ هيمارس الأمريكية على مركز الاحتجاز في يلينوفكا.

وقُتل 50 أوكرانيًا نتيجة الهجوم الصاروخي، وفقًا للبيانات المحدثة صباح 30 يوليو.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الدفاع الروسية: موسكو تدعو خبراء دوليين للتحقيق في حادث قصف سجن في يلينوفكا

وأضافت الدفاع الروسية: “تم تسليم 73 أسير حرب أوكراني مصابين بجروح خطيرة إلى مرافق طبية، وتم تزويد الجميع بالمساعدة اللازمة”.