إسبانيا تسجل الوفاة الثانية بجدري القرود

وبحسب وكالة فرانس برس، قالت وزارة الصحة الإسبانية، إنه “من بين 3 آلاف و750 مريضا.. تم نقل 120 إلى المستشفى وتوفي اثنان”، دون أن تحدد تاريخ الوفاة الثانية.