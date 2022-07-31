إسبانيا تسجل الوفاة الثانية بجدري القرود

أعلنت إسبانيا، أمس السبت، وفاة ثانية نتيجة الإصابة بـ”جدري القرود”، بعد ساعات من إعلان أول حالة وفاة مرتبطة بالانتشار الحالي للمرض في أوروبا.
وبحسب وكالة فرانس برس، قالت وزارة الصحة الإسبانية، إنه “من بين 3 آلاف و750 مريضا.. تم نقل 120 إلى المستشفى وتوفي اثنان”، دون أن تحدد تاريخ الوفاة الثانية.
إعلان حالة الطوارئ بسبب جدري القرود في نيويورك
أمس, 05:59 GMT
ذكرت الوزارة لوكالة فرانس برس، أنه سيتم إجراء تحليل في وقت لاحق لتحديد سبب الوفاة.
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