باشاغا يهنئ فريق الاتحاد بتتو جه بالدوري الليبي للمرة 18 في تاريخه.

سرت 31 يوليو 2022 م ( وال ) – هنأ رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب ،” فتحي باشاغا ” نادي الاتحاد على إثر تتويجه بالدوري الليبي للمرة 18 في تاريخه، خلال المباراة الفاصلة التي جمعته أمس السبت مع أهلي طرابلس على أرضية ملعب رادس بالعاصمة التونسية وانتهت نتيجتها لصالح الاتحاد (2-1) .

وقال ” با شاغا” في التغريدة التي نشرها عبر تو يتر “أتقدم بالتهنئة لنادي الاتحاد وجماهيره بمناسبة تتويج فريق كرة القدم بلقب بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للمرة 18 في تاريخه.”

وتمنى رئيس الحكومة أن تساهم هذه البطولة وهذا التنافس في رفع مستوى الكرة الليبية و المنتخبات الوطنية.

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