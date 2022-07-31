استطلاع: انخفاض قياسي جديد لشعبية بايدن

انخفض معدل شعبية الرئيس الأمريكي، جو بايدن إلى 38 في المائة، وهي المرة الأولى التي تنخفض فيها شعبيته إلى أقل من 40 في المائة، وفقا لأحدث استطلاع أجرته مؤسسة “غالوب”.

ووجد الاستطلاع أن 59 في المائة من الأمريكيين غير راضين عن الأداء الذي يقوم به بايدن، وهي أعلى نسبة بالنسبة له حتى الآن.

ويرى 45 في المائة من الأمريكيين أنهم غير راضين بشدة على أداء الديمقراطي المخضرم، في حين أن 13 في المائة فقط يؤيدون بشدة.

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كما أن نسبة 31 في المائة من المستقلين الذين يؤيدون بايدن هي أيضا نسبة منخفضة قياسية جديدة، بينما يستمر انخفاض معدل تأييد الجمهوريين له.