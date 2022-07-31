ليبيا نيوز

فرق الصيانة التابعة للشركة العامة للكهرباء بمختلف المدن تواصل جهودها لتحسين الشبكة واصلاح الاعطال وصيانة المحطات .

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 31 يوليو 2022 م ( وال ) –  تواصل فرق الصيانة التابعة للشركة العامة للكهرباء بمختلف المدن  جهودها لتحسين الشبكة واصلاح الاعطال وصيانة المحطات .

حيث قامت الفرق بصيانة وتنظيف وغسيل محطة تحويل الجميل جهد 220 ك.ف ، حفاظًا على استقرارية الشبكة الكهربائية وتجنباً للفصولات التي قد تحدث .

كما تم  شحن محطة تحويل السدرة جهد 11/30 ك.ف  ولأول مرة ، وجاري التنسيق للتحميل عليها مع إدارة التوزيع بالمنطقة لتخفيف الاحمال ومعالجة الاختناقات بمنطقة العجيلات والتي تمت بجهود فنيي ومهندسي إدارة الساحل الغربي بالتنسيق مع إدارة مشروعات التوزيع والمقاول المنفذ للمحطة .

وفي سرت  تم  تشغيل وشحن محطة تحويل التحلية جهد 11/30 ك.ف  سرت ، بعد الإنتهاء من استبدال كامل معداتها والتي أُنجِزت بجهود فنيي ومهندسي إدارة الجهد المتوسط الوسطى و دائرتي الصيانة والتحكم سرت ، تحت إشراف إدارة مشروعات التوزيع الوسطى .

وفي منطقة جنزور   تم شحن محطة تحويل المنهل جهد 11/30 ك . ف لتخفيف الاحمال علي مستوي شبكة الجهد المتوسط بمنطقة السراج وتمت كافة الأعمال بجهود فني ومهندسي دائرة غرب طرابلس وإدارة الجهد المتوسط طرابلس وإشراف ومتابعة إدارة مشروعات توزيع طرابلس

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وكالة الأنباء الليبية

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