فرق الصيانة التابعة للشركة العامة للكهرباء بمختلف المدن تواصل جهودها لتحسين الشبكة واصلاح الاعطال وصيانة المحطات .

طرابلس 31 يوليو 2022 م ( وال ) – تواصل فرق الصيانة التابعة للشركة العامة للكهرباء بمختلف المدن جهودها لتحسين الشبكة واصلاح الاعطال وصيانة المحطات .

حيث قامت الفرق بصيانة وتنظيف وغسيل محطة تحويل الجميل جهد 220 ك.ف ، حفاظًا على استقرارية الشبكة الكهربائية وتجنباً للفصولات التي قد تحدث .

كما تم شحن محطة تحويل السدرة جهد 11/30 ك.ف ولأول مرة ، وجاري التنسيق للتحميل عليها مع إدارة التوزيع بالمنطقة لتخفيف الاحمال ومعالجة الاختناقات بمنطقة العجيلات والتي تمت بجهود فنيي ومهندسي إدارة الساحل الغربي بالتنسيق مع إدارة مشروعات التوزيع والمقاول المنفذ للمحطة .

وفي سرت تم تشغيل وشحن محطة تحويل التحلية جهد 11/30 ك.ف سرت ، بعد الإنتهاء من استبدال كامل معداتها والتي أُنجِزت بجهود فنيي ومهندسي إدارة الجهد المتوسط الوسطى و دائرتي الصيانة والتحكم سرت ، تحت إشراف إدارة مشروعات التوزيع الوسطى .

وفي منطقة جنزور تم شحن محطة تحويل المنهل جهد 11/30 ك . ف لتخفيف الاحمال علي مستوي شبكة الجهد المتوسط بمنطقة السراج وتمت كافة الأعمال بجهود فني ومهندسي دائرة غرب طرابلس وإدارة الجهد المتوسط طرابلس وإشراف ومتابعة إدارة مشروعات توزيع طرابلس