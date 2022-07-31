"ناسا" تتهم الصين بإخفاء البيانات الخاصة برحلات الصواريخ الفضائية

وأوضح نيلسون أيضًا أن جميع الدول التي ترتاد الفضاء يجب أن تتبع الإجراءات المعمول بها ومشاركة هذه المعلومات من أجل الحصول على تنبؤات موثوقة لمخاطر سقوط الحطام الفضائي، وخاصة مركبات الإطلاق الثقيلة مثل Long March 5B ، لأن هذا ينطوي على خطر على الأرواح والممتلكات.