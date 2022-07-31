بوتين يوقع مرسوم إقرار عقيدة جديدة للبحرية الروسية وميثاق الأسطول العسكري

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوم إقرار العقيدة البحرية الروسية وميثاق الأسطول العسكري الروسي ، وفقًا لمراسل وكالة “سبوتنيك”.

تم التوقيع على الوثائق قبل بدء العرض العسكري في حفل يوم البحرية.

ويشارك أربعة وعشرون سفينة وقاربًا وغواصة و42 طائرة ومروحية وأكثر من ثلاثة آلاف من الأفراد العسكريين في العرض البحري الرئيسي، الذي يقام في سانت بطرسبورغ وكرونشتاد للاحتفال بيوم البحرية الروسية.