معلقا على مغادرة وليامز لمنصبها : تكتل فزان النيابي”: نشكر “ستيفاني ”طيلة فترة عملها على مساهمتها في إرساء الاستقرار بالبلاد .

طبرق 31 يوليو 2022م ( وال ) -أشاد تكتل فزان النيابي بدور المستشارة الأممية ” ستيفاني وليامز ” طيلة سنوات عملها سواء في السفارة الأمريكية أو ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ووصف التكتل في بيان له أمس السبت دور ستيفاني بـ”الهام”، قائلا: “لا يمكن تجاهل دورها الكبير في خلق تفاهمات وتوافقات أهمها توقيع وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020 وتشكيل لجنة الحوار السياسي الليبي”.

ولفت ” البيان ” الذي نشره مجلس النواب على صفحته الرسمية بالفيسبوك إلى دور ستيفاني في عقد ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس وجنيف لدعم تطلعات الشعب الليبي في إنتاج سلطة تنفيذية موحدة رغم مخاطر جائحة كورونا والظروف الصعبة إلا أنها تمكنت من إنجاز مهمتها على أكمل وجه، على حد تعبيره.

وتقدم التكتل إلى وليامز بالشكر الجزيل على كل مساهماتها في إرساء الاستقرار في ليبيا، وتمنى لها التوفيق والنجاح في مسيرتها العلمية والمهنية.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت الجمعة أن المستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بالشأن الليبي، وليامز” ستغادر منصبها في نهاية شهر يوليو الجاري.

وقال “فرحان حق” نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي من المقرّ الدائم بنيويورك: “نحاول في أسرع قت ممكن تسمية شخص مؤقت للقيام بنوع المهمّات التي تقوم بها ستيفاني وليامز، ولكن ليس لدينا أحد لتسميته الآن.”

وأكد “فرحان حق” أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا موجودة، والشخص الذي يتولى المسؤولية هو “ريزدون زنينغا” وسيظل هو المسؤول إلى حين تسمية شخص آخر.

وأوضح أن “ستيفاني وليامز قامت بعمل مذهل، وأن الأمم كانت تأمل في إمكانية تمديد مدة عملها أكثر من نهاية شهر يوليو ولكن تبيّن إن لديها التزامات أخرى.”

وتابع قائلا: “سنواصل البحث عمّن يخلفها مع البناء على إنجازاتها وأنتم تعلمون علم اليقين القدر الهائل من العمل الذي قامت به لضمان أن يكون لليبيا مؤسسات موحدة، وأن تعمل هيئاتها معا.”

وأضاف “فرحان حق” أنه ستظل هناك تقلبات في تلك الجهود، وان وليامز فعلت كل ما يمكن لأي شخص أن يفعله في محاولة لإيجاد الحلول، على حدّ قوله.

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