"الشاباك" الإسرائيلي يفتح تحقيقا في رسائل تهديد وصلت لزوجة يائير لابيد

أمر يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، جهاز الأمن العام الداخلي “الشاباك” بفتح تحقيق في وصول رسائل تهديدات لزوجته “يهيا”.

وذكر الموقع الإلكتروني العبري “واللا”، صباح اليوم الأحد، أن “يهيا لابيد” زوجة رئيس الوزراء، وصلتها رسائل تهديد، تتمنى من خلالها إصابتها بمرض السرطان وموتها في حادث على الطريق، وحرق عائلتها بالكامل.

איומים על אשת רה”מ | “שתקבלו סרטן ותגמרו מרוחים על הכביש”: שב”כ חקר מכתבי איומים שנשלחו לליהיא לפיד @talshalev1 https://t.co/swPHRQWAky pic.twitter.com/uqfXVphDpt — וואלה! (@WallaNews) July 31, 2022

وأكد الموقع العبري أن يهيا وصلتها تلك الرسائل على البريد الإلكتروني الخاص بها، يفيد برؤيتها قريبا في جنازتها، وهو ما دفع بزوجها رئيس الوزراء، يائير لابيد، إلى أن أمر جهاز الشاباك بفتح تحقيق عاجل في واقعة التهديدات.

وأشار إلى أن يهيا تلقت عدة رسائل تهديد من مجهول طوال الشهر الماضي، في وقت نجح الشاباك في تحديد المسؤول عن إرسال هذه التهديدات إلى يهيا زوجه لابيد، مضيفا أن مستوى التهديد منخفض.