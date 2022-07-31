لبنان: انهيار اثنان من صوامع القمح المتضررة بمرفأ بيروت

بيروت 31 يوليو 2022 (وال) -سقط جزء من اهراءات (صوامع) القمح في مرفأ بيروت في لبنان المتضررة من انفجار أغسطس 2020.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إن الجزء الذي سقط هو الأكثر هشاشة منذ وقوع الانفجار وكان سقوطه متوقعا.

وأظهرت لقطات مصورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تساقط جانب من الاهراءات (الصوامع)، وتصاعد سحب من الغبار الكثيف.

ومنذ أيام، أصدرت وزارة الصحة العامة إرشادات في حال انهيار أجزاء من الاهراءات (الصوامع) بمرفأ بيروت، مشيرة الى أنه في حال انهيار أجزاء من الصوامع بالمرفأ، ستتعرض المنطقة التي تحوي الصوامع، بمساحة (500) متر بمحيطها، لغبار كثيف، أما المنطقة الأبعد، أي من (500 لـ 100) متر، فتتعرض لغبار خفيف وسيترسب الغبار المتطاير خلال فترة لا تزيد عن (24) ساعة في المحيط، وعلى الأشخاص الذين يتواجدون في داخل بيوتهم ومكاتبهم المغلقة، إغلاق النوافذ والأبواب الخارجية، وتشغيل مكيفات الهواء قدر المستطاع.

وأضافت: أما عن الأشخاص في الخارج، فعليهم ارتداء كمامة عالية الفعالية والتوجه الى أقرب مكان مغلق وتطبيق الإجراءات المتعلقة بالمكاتب والمنازل، أما الأشخاص الموجودون في السيارات، فعليهم إغلاق النوافذ وتشغيل المكيفات على وضعية الشفط من الداخل، وفي حال عدم وجود تكييف بالسيارة يجب ارتداء كمامة عالية الفعالية حتى الوصول الى مكان.

يأتي هذا في وقت يحيى لبنان الخميس المقبل 4 أغسطس، الذكرى السنوية الثانية لانفجار مرفأ بيروت، الذي راح ضحيته أكثر من (200) شخص وإصابة (6500) آخرين.(وال بيروت) س خ.

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