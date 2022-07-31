الاوساط العلمية تفقد العلامة الليبي في علم المواريث الدكتور ; سعيد الجليدي

طرابلس 31 يوليو 2022 م ( وال ) – انتقل إلى رحمة الله تعالى العلامة الليبي في علم المواريث الدكتور ” سعيد الجليدي ” استاذ فقه المعاملات في جامعة طرابلس عام 2008 في قسم الشريعة بالدراسات العليا بكلية القانون.

رحمة الله عليه و احسن مثواه و انا لله وانا اليه راجعون.

والأستاذ الدكتور سعيد محمد الجليدي مواليد عام 1946 في الرحيبات بالجبل الغربي، تدرج بتعليمه بكل اجتهاد، وتخرج من كلية الشريعة والقانون مع مرتبة الشرف عام 1971ميلادي.

وتحصل على الدكتوراه من جامعة “الأزهر كلية الشريعة و القانون”، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.

– نُشرت له عدة بحوث و مؤلفات منها (أحكام الأسرة في الزواج و الطلاق، الميراث والوصية في الشريعة الإسلامية، المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، شرح أحكام الوصاية، نظرية العقد).

– اسهم بالعمل بعدة لِجان بمختلف المجالات سواء علمية كانت أو تشريعة ومهنية.