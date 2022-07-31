الاوساط العلمية تفقد العلامة الليبي في علم المواريث الدكتور ; سعيد الجليدي

طرابلس 31 يوليو 2022 م ( وال ) – انتقل إلى رحمة الله تعالى العلامة الليبي في علم المواريث الدكتور ” سعيد الجليدي ” استاذ فقه المعاملات في جامعة طرابلس عام 2008 في قسم الشريعة بالدراسات العليا بكلية القانون.
رحمة الله عليه و احسن مثواه و انا لله وانا اليه راجعون.
والأستاذ الدكتور سعيد محمد الجليدي مواليد عام 1946 في الرحيبات بالجبل الغربي، تدرج بتعليمه بكل اجتهاد، وتخرج من كلية الشريعة والقانون مع مرتبة الشرف عام 1971ميلادي.
وتحصل على الدكتوراه من جامعة “الأزهر كلية الشريعة و القانون”، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.
– نُشرت له عدة بحوث و مؤلفات منها (أحكام الأسرة في الزواج و الطلاق، الميراث والوصية في الشريعة الإسلامية، المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، شرح أحكام الوصاية، نظرية العقد).
– اسهم بالعمل بعدة لِجان بمختلف المجالات سواء علمية كانت أو تشريعة ومهنية.
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