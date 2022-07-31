إليسا تنقذ نفسها من موقف محرج خلال أول حفل لها في لبنان بعد غياب لـ3 سنوات… فيديو

أنقذت الفنانة اللبنانية، إليسا، نفسها من موقف محرج كادت أن تتعرض له خلال إحيائها أول حفل لها في بلدها، بعد غياب لـ 3 سنوات عنها.‏

وكادت إليسا أن تسقط على خشبة مسرح كازينو لبنان، حيث أحيت الحفل مساء أمس السبت، بعد أن تعثرت بإحدى مكبرات الصوت وأوشكت على السقوط، لكنها استعادت توازنها سريعا واستكملت غنائها.

وكتبت إليسا عبر “تويتر” أنها سعيدة بالعودة للغناء في لبنان، وقالت قبل إحياء الحفل: “متحمسة للغاية لأولى حفلاتى في لبنان الليلة بعد 3 سنوات من الاضطرابات، سوف أغنى من أعماق قلبى الليلة لبلدى المحبوب وجمهوري الرائع”.

So excited for my first concert in Lebanon tonight after 3 years of unrest. Will sing from the bottom of my heart tonight to my beloved country and my lovely fans — Elissa (@elissakh) July 30, 2022

من ناحية أخرى، عبرت إليسا عن سعادتها بتحقيق أحدث أغانيها “من أول دقيقة” 200 مليون مشاهدة على منصة “يوتيوب” للفيديوهات، منذ طرحها في شهر مايو/ أيار الماضي.

200 million: Elissa & Saad Lamjarred – Min Awel Dekika [Official Video] (2022) / ال.. https://t.co/znFzwIOt1J — YouTube Milestones (@YTMilestones) July 30, 2022