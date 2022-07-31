5 ولايات سودانية تتعرض لعواصف رعدية وأمطار غزيرة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية من تعرض 5 ولايات لعواصف رعدية وأمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة.
وتوقعت الأرصاد السودانية أن يحدث انخفاض في درجات الحرارة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في ولايات نهر النيل وكسلا والبحر الأحمر والقضارف وسنار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية “سونا”، اليوم الأحد.
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25 سبتمبر 2020, 18:21 GMT
كما توقعت الأرصاد السودانية تعرض 5 ولايات هي الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ودارفور الكبرى وكردفان الكبرى لأمطار غزيرة وعواصف رعدية.
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