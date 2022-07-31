5 ولايات سودانية تتعرض لعواصف رعدية وأمطار غزيرة

وتوقعت الأرصاد السودانية أن يحدث انخفاض في درجات الحرارة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في ولايات نهر النيل وكسلا والبحر الأحمر والقضارف وسنار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية “سونا”، اليوم الأحد.