الاقتصاد السعودي ينمو بنسبة 12% تقريبا مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط

نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 11.8% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق، مستفيدا من طفرة أسعار النفط.

وكشف لتقرير الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأحد، أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق نموا بنسبة 23.1% مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من عام 2021، حسبما أفادت وكالة “واس”.

كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية ارتفاعا بنسبة 5.4% مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق.

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وعلى أساس شهري، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا خلال الربع الثاني من عام 2022 بنسبة 1.8% مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من نفس العام.

ارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل حاد تزامنا مع الأزمة الأوكرانية، ولامست أعلى مستوياتها منذ عام 2008، ما دفع المؤسسات الدولية إلى تعزيز توقعات النمو للبلدان المنتجة. يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 7.6% هذا العام.