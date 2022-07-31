ليبيا نيوز

ترامب يهاجم عرض بايدن لتبادل السجناء مع روسيا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

واشنطن 31 يوليو 2022 (وال) -هاجم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، صفقة تبادل السجناء التي يعمل الرئيس الحالي جو بايدن على إتمامها مع روسيا، وقال ترامب في لقاء صحفي مساء أمس السبت: إنه لا يعتقد أن الصفقة التي يعكف عليها بايدن جيدة للغاية. ويسعى الرئيس بايدن لإجراء عملية تبادل سجناء، سيجري بموجبها تبادل تاجر الأسلحة […]

ظهرت المقالة ترامب يهاجم عرض بايدن لتبادل السجناء مع روسيا أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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وكالة الانباء الليبية وال

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