ترامب يهاجم عرض بايدن لتبادل السجناء مع روسيا

واشنطن 31 يوليو 2022 (وال) -هاجم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، صفقة تبادل السجناء التي يعمل الرئيس الحالي جو بايدن على إتمامها مع روسيا، وقال ترامب في لقاء صحفي مساء أمس السبت: إنه لا يعتقد أن الصفقة التي يعكف عليها بايدن جيدة للغاية. ويسعى الرئيس بايدن لإجراء عملية تبادل سجناء، سيجري بموجبها تبادل تاجر الأسلحة […]

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