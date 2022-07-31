وليامز: قلقون إزاء محاولات تسييس المؤسسة الوطنية للنفط وندعوا إلى إبعادها عن المناورات السياسية

طرابلس 31 يوليو 2022 (وال) – أعربت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، عن قلها إزاء محاولات تسييس المؤسسة الوطنية للنفط؛ التي يتعين أن تتمتع وجميع المؤسسات السيادية بالاستقلالية التامة والنأي بها عن المناورات السياسية.

وأشادت وليامز – في بيان لها اليوم الأحد – بمناسبة انتهاء مهمتها في ليبيا – برفع الإغلاق عن الموانئ والحقول النفطية في البلاد، داعية إلى ضرورة إدارة عائدات البلاد بشفافية.

كما طالبت في بيانها بضرورة تنفيذ كل توصيات عملية المراجعة لمصرف ليبيا المركزي التي يسرتها الأمم المتحدة، بما في ذلك الحاجة الملحة لتوحيد المصرف وفق قولها. (وال)

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