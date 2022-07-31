مدير فرع الهلال الاحمر الليبى مرزق يناقش مع مسؤولي البلدية الصعوبات التي تواجه عمل المركز ببلدية الشرقية .

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سبها 31 يوليو 2022 (وال)- ناقش مدير فرع جمعية الهلال الاحمر مرزق فى اجتماع عقده خلال زيارة قام بها رفقه منسق الشباب والعمل التطوعى ومنسق الصحة العامة بالفرع الى بلدية الشرقية العقبات والصعوبات التى تواجه مركز خدمات الهلال الاحمر بالبلدية والعمل على تذليلها .

وذلك بحضور مدير مكتب عميد البلدية ومختار محلة ام الارانب ومدير واعضاء ومتطوعى مركز خدمات الهلال بام الارانب .

وواثنى مدير الفرع خلال الاجتماع على دور المجلس البلدى وقطاع التعليم واعيان ومختارى المحلات فى مساندتهم لمر كز الخدمات ، مبديا اسنعداده للعمل على تجهيز و صيانة المركز و اتاحة الفرصة لاستقطاب اعداد جديدة للتطوع بالهلال لخدمة الانسانية .

(وال سبها )