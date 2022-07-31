ليبيا نيوز

اعتداء بأداة حادة على 6 أشخاص داخل مستشفى في الأردن

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أصيب 6 أشخاص بينهم 3 من الطاقم الطبي بمستشفى جرش الحكومي، اليوم الأحد، جراء هجوم بآلة حادة.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مصدر أمني، قوله: إن جميع المصابين قيد العلاج.

من جانبه، بين مصدر طبي أن “سبب المشاجرة يعود لخلاف بين أحد أصحاب السوابق والكوادر الطبية، بعد إدخال زوجته للمستشفى لإجراء عملية ولادة”.
وقال المصدر إن من بين الإصابات كوادر طبية ورجل أمن ومراجع، وجميعهم يتلقون العلاج في المستشفى.
من جهته، قال محافظ جرش بالإنابة حمد الكرازنة، إن الجاني “يعاني من اضطراب بالشخصية، وله سيرة مرضية”.
وأكد مصدر أمني أنه تم فتح تحقيق في الحادثة.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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