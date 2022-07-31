اعتداء بأداة حادة على 6 أشخاص داخل مستشفى في الأردن

أصيب 6 أشخاص بينهم 3 من الطاقم الطبي بمستشفى جرش الحكومي، اليوم الأحد، جراء هجوم بآلة حادة.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مصدر أمني، قوله: إن جميع المصابين قيد العلاج.

من جانبه، بين مصدر طبي أن “سبب المشاجرة يعود لخلاف بين أحد أصحاب السوابق والكوادر الطبية، بعد إدخال زوجته للمستشفى لإجراء عملية ولادة”.

وقال المصدر إن من بين الإصابات كوادر طبية ورجل أمن ومراجع، وجميعهم يتلقون العلاج في المستشفى.

مراجع يطعن 5 اشخاص داخل مستشفى جرش بينهم 3 من الكوادر الطبيةhttps://t.co/rfQNUtOxLi#عمون #الاردن pic.twitter.com/wyVE9dx5Xm — وكالة عمون الاخبارية (@ammonnews) July 31, 2022

من جهته، قال محافظ جرش بالإنابة حمد الكرازنة، إن الجاني “يعاني من اضطراب بالشخصية، وله سيرة مرضية”.