ستيفاني وليامز تعرب عن تقديرها لإلتزام اللجنة العسكرية المشتركة ( 5+5 ) بمبدأ الإشراف المدني على الجيش

طرابلس 31 يوليو 2022 (وال)- أعربت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، عن تقديرها لإلتزام اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020.

وأشادت وليامز – في بيان لها اليوم الأحد – بمناسبة انتهاء مهمتها في ليبيا نشرته البعثة الأممية عبر موقعها الإلكتروني، بجهود اللجنة السير قُدمًا في خطط توحيد المؤسسات العسكرية، والترتيب لرحيل المرتزقة والقوات الأجنبية التي تنتهك السيادة الليبية وفق نص البيان.

كما أعربت عن تقديرها لإلتزام اللجنة العسكرية المشتركة ( 5+5 ) بمبدأ الإشراف المدني على الجيش، وهو ما اعتبرته مبدأ يجب التمسك به وفق قولها. (وال)

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