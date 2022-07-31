ليبيا نيوز

إسرائيل تعلن تخفيض أسعار البنزين في محاولة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلنت إسرائيل، أنها ستخفض أسعار الوقود بمقدار 1.5 شيكل لليتر الواحد، بدءًا من فجر غد الاثنين.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن سعر ليتر بنزين 95 سيكون 6.58 شيكل وذلك بعد أن بلغ 8.08 شيكل في شهر يوليو/تموز الجاري.
وأضافت أن ذلك هو أكبر انخفاض حدث منذ شهر.
ويأتي الانخفاض الحاد على ضوء تراجع أسعار النفط العالمية خلال الأسابيع الأخيرة، بالإضافة إلى تمديد وزارة المالية الإسرائيلية إعفاءً جزئيًا بنصف شيكل على كل لتر من ضريبة المحروقات.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قد صرح في وقت سابق، بأن حكومته ستعمل على خفض أسعار الوقود في محاولة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
في محاولة للحد من تكاليف المعيشة المرتفعة، اعتمد لابيد ووزيرة الاقتصاد أورنا باربيفاي خطة لإبقاء ارتفاع الأسعار ضمن الحدود المعقولة.
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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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