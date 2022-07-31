إسرائيل تعلن تخفيض أسعار البنزين في محاولة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة

أعلنت إسرائيل، أنها ستخفض أسعار الوقود بمقدار 1.5 شيكل لليتر الواحد، بدءًا من فجر غد الاثنين.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن سعر ليتر بنزين 95 سيكون 6.58 شيكل وذلك بعد أن بلغ 8.08 شيكل في شهر يوليو/تموز الجاري.

وأضافت أن ذلك هو أكبر انخفاض حدث منذ شهر.

הירידה החדה ביותר בחודש אחד: מחיר הדלק יירד ב-1.5 שקלים. תעריף ליטר בנזין 95 יעמוד על 6.58 שקלים לליטר@DanaYarkechy — כאן חדשות (@kann_news) July 31, 2022

ويأتي الانخفاض الحاد على ضوء تراجع أسعار النفط العالمية خلال الأسابيع الأخيرة، بالإضافة إلى تمديد وزارة المالية الإسرائيلية إعفاءً جزئيًا بنصف شيكل على كل لتر من ضريبة المحروقات.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قد صرح في وقت سابق، بأن حكومته ستعمل على خفض أسعار الوقود في محاولة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

في محاولة للحد من تكاليف المعيشة المرتفعة، اعتمد لابيد ووزيرة الاقتصاد أورنا باربيفاي خطة لإبقاء ارتفاع الأسعار ضمن الحدود المعقولة.