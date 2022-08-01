ليبيا نيوز

الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، وفاة إحدى الأميرات من العائلة المالكة.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي، نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن “الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، قد انتقلت إلى رحمة الله تعالى”.
وأضاف البيان: “سيصلى عليها اليوم الأحد بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة”.
ونعى الديوان الملكي الأميرة، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك