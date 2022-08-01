الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، وفاة إحدى الأميرات من العائلة المالكة.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي، نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن “الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، قد انتقلت إلى رحمة الله تعالى”.
#الديوان_الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – اليوم الأحد الموافق 2 / 1 / 1444هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة. #واس pic.twitter.com/r0sWFfBrre
— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 31, 2022
وأضاف البيان: “سيصلى عليها اليوم الأحد بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة”.
ونعى الديوان الملكي الأميرة، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته.
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