ليبيا نيوز

مركز الرقابة على الأغذية يوقف شحنة من القمح الهندي لمخالفتها للشروط الصحية .

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

  طرابلس 31 يوليو 2022 ( وال )- كشف مركز الرقابة على الأغذية و الادوية عن إيقاف شحنة من القمح الخام هندي المنشأ لمخالفتها للشروط الصحية حاول مجموعة من التجار ادخال الباخرة التي تحملها إلى ليبيا بعد أن تم رفضها في كل من ( تركيا – الجزائر – فلسطين – لبنان ) .

   وأوضح المركز أنه تواصل مع الجهات المناظرة له في كل من الجزائر و تركيا ، التي أكدت بأن هذه الباخر بشحنتها تم رفضها من قبلهم في وقت سابق لعدم مطابقتها للاشتراطات الصحية المطلوبة ووجود تلاعب في منشأها من اوكرانيا وهي في حقيقة الامر تتبع الهند ومن خلال تتبعهم لحركة الباخرة التي تعدد مرفأها بعدة مواني برفض الدول لشحنتها بالدخول .

    وأشار مركز الرقابة على الأغذية و الادوية إلى أن كمية الشحنة المشار اليها تقدر بـ  ( 34850 ) طن تم تلاعب في مستنداتها من حيث منشأها بأنها اوكرانية وهي اصلها هندي  .

…( وال )…

 

  

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وكالة الأنباء الليبية

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