إنتاج النفط الليبي يتعافى إلى مستوى ما قبل إغلاق الحقول والموانئ

قال وزير النفط الليبي في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون، اليوم الأحد، إن إنتاج الخام في بلاده انتعش إلى مستوياته في أوائل أبريل/ نيسان، في زيادة قد تساعد في تهدئة سوق النفط العالمي المتوتر.

وأضاف الوزير مقابلة عبر الهاتف مع وكالة “بلومبيرغ” أن الإنتاج قفز إلى 1.2 مليون برميل يوميا. ويعد هذا المستوى علامة فارقة بعد أن انخفض الإنتاج بأكثر من النصف منذ منتصف أبريل.

تأتي الزيادة بعد أن توصل المسؤولون إلى اتفاق في وقت سابق من هذا الشهر مع المحتجين وزعماء القبائل لإعادة فتح الحقول ومحطات التصدير المغلقة إلى حد كبير منذ أشهر عدة.

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وتضرر إنتاج النفط في البلاد بسبب صراع على السلطة بين الحكومتين المتنافستين برئاسة عبد الحميد الدبيبة في الغرب وفتحي باشاغا في الشرق.

إن الزيادة في الإنتاج تساعد في جلب العملات الأجنبية إلى البلاد، بعدما شهد إنتاج النفط الليبي تقلبات حادة خلال السنوات الماضية، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الاضطرابات السياسية والأمنية في البلاد التي أعقبت الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011.