إنتاج النفط الليبي يتعافى إلى مستوى ما قبل إغلاق الحقول والموانئ

قال وزير النفط الليبي في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون، اليوم الأحد، إن إنتاج الخام في بلاده انتعش إلى مستوياته في أوائل أبريل/ نيسان، في زيادة قد تساعد في تهدئة سوق النفط العالمي المتوتر.
وأضاف الوزير مقابلة عبر الهاتف مع وكالة “بلومبيرغ” أن الإنتاج قفز إلى 1.2 مليون برميل يوميا. ويعد هذا المستوى علامة فارقة بعد أن انخفض الإنتاج بأكثر من النصف منذ منتصف أبريل.
تأتي الزيادة بعد أن توصل المسؤولون إلى اتفاق في وقت سابق من هذا الشهر مع المحتجين وزعماء القبائل لإعادة فتح الحقول ومحطات التصدير المغلقة إلى حد كبير منذ أشهر عدة.
من هو فرحات بن قدارة وهل سينجح في إدارة قطاع النفط في ليبيا؟
16 يوليو, 09:57 GMT
وتضرر إنتاج النفط في البلاد بسبب صراع على السلطة بين الحكومتين المتنافستين برئاسة عبد الحميد الدبيبة في الغرب وفتحي باشاغا في الشرق.
إن الزيادة في الإنتاج تساعد في جلب العملات الأجنبية إلى البلاد، بعدما شهد إنتاج النفط الليبي تقلبات حادة خلال السنوات الماضية، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الاضطرابات السياسية والأمنية في البلاد التي أعقبت الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011.
الانخفاض الأخير في الإنتاج كان بسبب حصار المنشآت النفطية والاحتجاجات. وكان أحد أجزاء الاتفاق لإنهاء تلك الاضطرابات هو قرار حكومة الدبيبة بإصلاح مؤسسة النفط الوطنية وتعيين فرحات بن قدارة رئيسا لها.
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