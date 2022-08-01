رئيس مجلس ادارة الشركة العامة للكهرباء يتابع أبرز التحديات التي بواجهتها الجناح الشرقي للشبكة.

طرابلس 31 يوليو 2022م ( وال ) – تابع رئيس مجلس ادارة الشركة العامة للكهرباء ” محمد المشاي ” خلال زيارته الى مدينة بنغازي الاعمال الكهربائية وأبرز التحديات التي بواجهتها الجناح الشرقي للشبكة .

وناقش ” المشاي ” خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الادارة بالشركة العامة للكهرباء وضم عدد من مدراء الادارات و محطات التوليد أوضاع الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية .

وشدد ” المشاي ” خلال الاجتماع على ضرورة توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين بشكل مستديم ، ومؤكدا بأن إدارة الشركة العامة للكهرباء ستوفر الدعم اللازم لأجل استقرار الشبكة حتى ينعم المواطن بشبكة كهربائية مستقرة.

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