أمير قطر ونائبه ورئيس الوزراء يوجهون رسائل تعزية إلى الملك سلمان

وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ونائبه الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رسائل تعزية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بوفاة الأميرة مي بنت بندر آل سعود.

وحسب وكالة الأنباء القطرية- قنا، “بعث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة صاحبة السمو الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود”.

الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية

كما “بعث الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين، وتبعه رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، إثر وفاة “الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود”.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، في وقت سابق، اليوم الأحد، وفاة إحدى الأميرات من العائلة المالكة.