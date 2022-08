الغذاء رقم "1" لصحة كليتك بحسب اختصاصي تغذية

تعمل الكلى بجد لإزالة الفضلات والسموم من الجسم والحفاظ على توازن سوائل الجسم (مثل مستويات الدم والكهارل). هذا هو بالضبط السبب في أن العناية الجيدة بصحة كليتيك أمر ضروري لحياة طويلة وصحية، بحسب موقع Eat This, Not That المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية.