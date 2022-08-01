تبون: الجزائر ستواصل سعيها لتكون سوريا حاضرة في القمة العربية المقبلة

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مواصلة السعي لتكون سوريا حاضر في القمة العربية المقبلة.
الجزائر- سبوتنيك. وقال الرئيس الجزائري، في كلمة متلفزة، اليوم الأحد إنه “سنواصل سعينا لتكون سوريا حاضرة في القمة العربية المقبلة”.
وبداية الشهر الجاري أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، قيام بلاده بجس نبض كافة الدول العربية، بغية تحقيق توافق يمهد لعودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية.
وقال وزير الخارجية الجزائري على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في العاصمة اللبنانية بيروت، إن “سوريا عضو مؤسس لجامعة الدول العربية، ونحن كجزائر ليس لدينا أي مشكلة لعودة سوريا لشغل مقعدها”.
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وأضاف لعمامرة “نحن نقوم بعملية جس للنبض لدى كل الدول العربية، وسنستمع لوجهات نظرها أثناء الاجتماع، ونأمل في تحقيق توافق بخصوص قضية سوريا”.
وكان مجلس الجامعة العربية قد علق، في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، عضوية سوريا على خلفية الموقف من الصراع الدائر في هذا البلد، بعدما تم تحميل الحكومة السورية المسؤولية عن مقتل مدنيين.
وتابع لعمامرة مؤكدا أن الجزائر “كبلد مضيف ستبذل قصارى جهدها للم الشمل، وتقوية الإرادة العربية المشتركة من أجل رفع التحديات جماعيا”.
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