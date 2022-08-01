سريلانكا.. الرئيس الحالي يقول إن الوقت غير مناسب لعودة سلفه الهارب راجاباكسا للبلاد

قال الرئيس السريلانكي الجديد رانيل ويكريميسنغه، الأحد، إن الوقت غير مناسب لعودة الرئيس السابق غوتابايا راجابكسا إلى البلاد لأن ذلك يمكن أن يشعل أزمة سياسية.

وأضاف ويكريميسنغه في مقابلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال”، أنه “لا يعتقد أن الوقت مناسب لعودته.. ليس لدي ما يشير إلى أنه سيعود قريباً”، وفقا لـ “إن دي تي في”.

كان ويكريميسنغه، قال، السبت، إن اتفاقية مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في إخراج الدولة المفلسة من أزمتها الاقتصادية قد تم تأجيلها إلى سبتمبر/أيلول، بسبب الاضطرابات التي حدثت خلال الأسابيع الماضية.

رئيس سريلانكا يؤكد تأجيل الاتفاق مع صندوق النقد إلى سبتمبر