إسرائيل تبدأ تطعيم الأطفال دون الخامسة ضد مرض كوفيد-19

انطلقت يوم الأحد في إسرائيل حملة تطعيم وطنية ضد كوفيد-19 تستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات.
وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان مساء الأحد، إن التطعيم سيوفر للأطفال “طبقة حماية مهمة ضد الأمراض الخطيرة وأعراض ما بعد كوفيد”.
وأشارت الوزارة إلى أن اللقاح موصى به بشكل خاص للأطفال المعرضين لخطر الإصابة بمرض كوفيد-19 الشديد بناء على الظروف الصحية الكامنة المضعفة لجهاز المناعة.
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17 يوليو, 16:49 GMT
وقالت الوزارة إن الجرعات ستكون إما ثلاث جرعات من لقاح فايزر أو جرعتين من لقاح موديرنا.
ووافق المدير العام للوزارة نحمان آش في وقت سابق من هذا الشهر على تطعيم الأطفال دون سن الخامسة بناء على توصية من لجنة من الخبراء.
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