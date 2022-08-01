ليبيا نيوز

نيوزيلندا تعيد فتح حدودها بالكامل للمرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعادت نيوزيلندا فتح حدودها بالكامل، أمس الأحد (الاثنين بالتوقيت المحلي)، أمام الزائرين من جميع أنحاء العالم وذلك للمرة الأولى منذ إغلاقها بسبب جائحة كوفيد-19 في مارس 2020.

وبدأ فتح حدود نيوزيلندا أولا أمام مواطنيها في فبراير، ثم خففت السلطات قيود الدخول بمرور الوقت.
وانتهت عملية إعادة فتح الحدود بالكامل الليلة الماضية (بالتوقيت المحلي)، بالسماح بعودة الزائرين الذين يتطلب دخولهم الحصول على تأشيرات والحاصلين على تأشيرات دراسية.
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9 يوليو, 21:42 GMT
كم أصبحت نيوزيلندا تسمح بدخول العبارات السياحية واليخوت الترفيهية الأجنبية موانئها.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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