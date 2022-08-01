نيوزيلندا تعيد فتح حدودها بالكامل للمرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا

أعادت نيوزيلندا فتح حدودها بالكامل، أمس الأحد (الاثنين بالتوقيت المحلي)، أمام الزائرين من جميع أنحاء العالم وذلك للمرة الأولى منذ إغلاقها بسبب جائحة كوفيد-19 في مارس 2020.

وبدأ فتح حدود نيوزيلندا أولا أمام مواطنيها في فبراير، ثم خففت السلطات قيود الدخول بمرور الوقت. وانتهت عملية إعادة فتح الحدود بالكامل الليلة الماضية (بالتوقيت المحلي)، بالسماح بعودة الزائرين الذين يتطلب دخولهم الحصول على تأشيرات والحاصلين على تأشيرات دراسية. نيوزيلندا تسجل أول إصابة بجدري القرود كم أصبحت نيوزيلندا تسمح بدخول العبارات السياحية واليخوت الترفيهية الأجنبية موانئها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي