مصرف الادخار والاستثمار العقاري يعلن عن آلية حصر المستفيدين من برنامج الإسكان الشبابي.

طرابلس 1 اغسطس 2022 (وال)- أعلن مصرف الادخار والاستثمار العقاري عن آلية حصر المستفيدين من برنامج الإسكان الشبابي بتكليف أعضاء مندوبين عن فروع المصرف لدى البلديات لتشكيل اللجان الفرعية وذلك لاستكمال مرحلة تحديد الأولوية والبحث الميداني للأسر المحتاجة والشباب المستهدفين وفق نماذج عُدت لهذا الغرض.

وأكد المصرف في منشور عبر صفحته الرسمية أن التواصل في هذه المرحلة سيكون مع اللجان الفرعية المشكّلة داخل البلديات، ولا داعي للتردد أو الازدحام أمام فروع المصرف في البلديات حيث ان دور المصرف يأتي بعد إتمام مراحل الفرز وإعداد قوائم المستفيدين من قِبل اللجنة المعنية إلى إدارة المصرف لاستكمال المرحلة النهائية من حيث الازدواجية وعدم المديونية، ثم البدء في عملية الإقراض.

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