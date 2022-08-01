الدفاع التركية: أول سفينة محملة بالحبوب تغادر ميناء أوديسا

وأضاف البيان “ستغادر سفينة رازوني المحملة بالذرة ميناء أوديسا في الساعة 8:30 (بالتوقيت المحلي) من صباح اليوم الإثنين باتجاه لبنان”.

وأشار البيان إلى أن سفينة رازوني التي ترفع علم سيراليون هي أول سفينة تغادر ميناء أوديسا الأوكراني لافتا إلى أن السفن الأخرى المحملة بالحبوب ستغادر موانئ أوكرانيا لاحقا، في إطار الإجراءات المحددة.