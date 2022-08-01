الخارجية الروسية تدعم مساعي تشكيل حكومة لبنانية جديدة برئاسة ميقاتي

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، أن موسكو تدعم جهود تشكيل حكومة لبنانية قادرة في أقرب وقت ممكن، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وجاءت تصريحات بوغدانوف خلال استقباله الممثل الشخصي لرئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريري، جورج شعبان، حيث أعرب بوغدانوف عن موقف موسكو الداعم لجهود تشكيل حكومة قادرة في أقرب وقت ممكن برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

وأصدرت الخارجية الروسية بيانا، جاء فيه: “خلال المحادثة، تمت مناقشة الوضع الاجتماعي والاقتصادي في لبنان مع التركيز على تفاقم الأزمة في هذا البلد وضرورة منع تكرار فراغ السلطة الذي من شأنه أن يزيد من تفاقم الوضع في البلاد”.

وأضاف البيان: “أعربت موسكو عن دعمها لجهود القوى السياسية اللبنانية لتشكيل حكومة قادرة بأسرع ما يمكن برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة وفق الدستور اللبناني”.

وكلّف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الحالي نجيب ميقاتي، بتأليف الحكومة لولاية ثانية وذلك بعد أن حصل على أغلبية الأصوات في الاستشارات النيابية الملزمة.

ونال ميقاتي 54 صوتا مقابل 46 ورقة بيضاء و25 صوت للمرشح نواف سلام، و صوتا واحدا لسعد الحريري، وصوتا واحدا لروعة الحلاب.