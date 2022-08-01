فرنسا ترفع الحد الأدنى للأجور للمرة الرابعة في أقل من عام لمواجهة التضخم

بدأ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في فرنسا، اليوم الاثنين، لتكون رابع عملية إعادة تقييم للحد الأدنى للأجور في أقل من عام وآخرها يعود إلى 1 مايو/أيار الماضي.

وتمت إعادة تقييم الحد الأدنى للأجور وزيادته بنسبة 2.01 %، ابتداءً من الأول من أغسطس/آب، وترتفع أجرة ساعة العمل الصافية من 8.58 يورو إلى 8.76 يورو، وسيحصل العامل بدوام كامل على 1329.06 يورو شهرياً بدلاً من 1302.06 يورو، وفقا لإذاعة “مونت كارلو” الفرنسية.

التضخم السنوي في فرنسا يتجاوز عتبة الـ5 في المئة

وزادت رواتب 5.7 مليون موظف حكومي فرنسي بنسبة 3.5 % في الأول من يوليو/تموز، وفقا لبيانات وزارة التحول والخدمة العامة.