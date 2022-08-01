نشرة الاحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الإثنين والثلاثة الايام القادمة.

طرابلس 1 اغسطس 2022 م ( وال ) – نشرة الاحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الإثنين 01–08–2022

ملخص عام: لا تغير يذكر في حالة الطقس حيث تبقى درجات الحرارة في معدلاتها على أغلب المناطق مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية.

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– المنطقة من رأس إجدير حتى سرت -سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة ، ومن المتوقع ان تتكاثر السحب يوم الأربعاء على بعض المناطق الساحلية .

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (31-33)مْ على المناطق الساحلية وما بين (35-39)مْ على الدواخل.

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الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-34)مْ.

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الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء صافية والرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38-42)مْ

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الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

السماء صافية والرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(38-40)مْ.

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غروب الشمس هذا اليوم على مدينة طرابلس على الساعة(20:05)

شروق الشمس ليوم الغد الثلاثاء على مدينة طرابلس سيكون على تمام الساعة (06:20)