وزير التعليم العالي يعطي الاذان بالبدء في برنامج الدراسات العليا " الماجستير – والدكتورة بكلية القانون بجامعة الزيتونة .

طرابلس 1 اغسطس 2022 م ( وال ) – أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية ” عمران القيب ” قرارا يقضي بمنح الاذان لبدء في برنامج الدراسات العليا ” الماجستير ، والدكتورة ” بكلية القانون بجامعة الزيتونة .

ونصت المادة المادة الاولي من القرار الذي صدر تحت رقم ” 868 ” يؤذن لجامعة الزيتون البدء في برنامج الدراسات العليا بكلية القانون على النحو الاتي : –

1 – برامج الإجازة الدقيقة الدكتورة في القانون الجنائي .

2 – برنامج الاجازة العليا الماجستير في القانون العام .

واشترطت المادة الثانية من القرار للانخراط في هذا البرنامج موافقة واعتماد الراسات العليا العامة ، ومركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية .

فيما شددت المادة الثالثة من القرار يعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه .

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