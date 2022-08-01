ليبيا نيوز

وزير التعليم العالي يعطي الاذان بالبدء في برنامج الدراسات العليا " الماجستير – والدكتورة بكلية القانون بجامعة الزيتونة .

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 طرابلس 1 اغسطس 2022 م   ( وال ) –  أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي  بحكومة الوحدة الوطنية  ” عمران القيب ” قرارا  يقضي بمنح الاذان لبدء  في  برنامج  الدراسات العليا ” الماجستير  ، والدكتورة  ”  بكلية القانون بجامعة الزيتونة .

   ونصت المادة المادة  الاولي من القرار الذي صدر تحت رقم ” 868 ” يؤذن لجامعة الزيتون البدء في برنامج  الدراسات العليا بكلية القانون على النحو  الاتي : –

 1 –  برامج الإجازة الدقيقة الدكتورة  في القانون الجنائي .

2 – برنامج  الاجازة العليا الماجستير في القانون العام .

واشترطت المادة  الثانية  من القرار للانخراط في هذا البرنامج  موافقة  واعتماد الراسات العليا  العامة ،   ومركز ضمان جودة  واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية .

       فيما شددت المادة الثالثة من القرار  يعمل  به من تاريخ صدوره  وعلى الجهات المعنية تنفيذه . 

….( وال ) ….

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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