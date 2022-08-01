خالد المشري يفوز برئاسة مجلس الدولة الليبي للمرة الخامسة

أعاد أعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبي، اليوم الاثنين، انتخاب خالد المشري رئيسا للمجلس.

بنغازي – سبوتنيك. جاء ذلك بعد جولة تصويت ثانية حصد فيها أكثرية الأصوات أمام منافسه الرئيسي العجيلي أبو سديل.

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وقال بيان صادر من المكتب الإعلامي للمجلس إن “أعضاء المجلس الأعلى للدولة ينتخبون خالد المشري، رئيسا للمجلس خلال الجولة الثانية للتصويت”.

وأوضح البيان أن المشري حصل على “65 صوتا من أصل 118، في حين حصل العجيلي أبو سديل على 50 صوتا”، بينما تم إحصاء 3 أوراق بيضاء.

وتعد هذه الفترة الجديدة هي الخامسة للمشري على رأس مجلس الدولة الليبي.

وتنص اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس الأعلى على انتخاب مكتب الرئاسة كل عام، مكون من رئيس، ونائب أول يمثل الجنوب، ونائب ثاني يمثل الشرق بينما ينتخب الرئيس ومقرر المجلس من الغرب.

وترأس المجلس الأعلى عبدالرحمن السويحلي لمدة دورتين متتاليتين إثر تأسيسه في ديسمبر/ كانون الأول 2015، ثم خلفه المشري في رئاسة المجلس لمدة 4 دورات متتالية.