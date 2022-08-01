عاجل 8 حالات إصابات بحروق وصلت مستشفى بنت بيه إثر حادثة اشتعال صهريج وقود.

عاجل – وصلت مستشفى بنت بيه صباح اليوم الاثنين 4 حالات وفاة و8 حالات إصابات بحروق إثر حادثة اشتعال صهريج وقود.
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وكالة الأنباء الليبية
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