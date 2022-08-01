ليبيا نيوز

عاجل 8 حالات إصابات بحروق وصلت مستشفى بنت بيه إثر حادثة اشتعال صهريج وقود.

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

عاجل   –   وصلت مستشفى بنت بيه صباح اليوم الاثنين    4  حالات وفاة   و8 حالات إصابات بحروق    إثر حادثة اشتعال صهريج وقود.

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وكالة الأنباء الليبية

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