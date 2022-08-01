مصرع 7 أشخاص وإصابة 51 في انفجار شاحنة وقود جنوب ليبيا… صور

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 51 آخرون في اشتعال شاحنة نقل وقود، فجر اليوم الاثنين، في منطقة بنت بيه في الجنوب الليبي.

وقال توفيق الشكري المتحدث الرسمي باسم جمعية الهلال الأحمر الليبي، في تصريح خاص لـ “سبوتنيك”، إن فرق الهلال الأحمر تتواجد منذ الساعات الأولى من خبر اشتعال النيران في ناقلة وقود بالطريق الرابط بين بنت بية والزوية في منطقة أوباري الذي نتج عنه عدد من القتلى والمصابين بالحروق بدرجات مختلفة.

© Sputnik . MAHER ALSHAERY الهلال الأحمر يتابع المصابين في انفجار شاحنة جنوب ليبيا الهلال الأحمر يتابع المصابين في انفجار شاحنة جنوب ليبيا © Sputnik . MAHER ALSHAERY

وأضاف الشكري أن الأمانة العامة تواصلت عن طريق مدير مكتب العمليات والكوارث مع كافة الفروع القريبة من الواقعة وعلى رأسها فرعا أوباري وسبها في الجنوب، بهدف توفير كل الاحتياجات اللازمة للتدخل وتخفيف المعاناة الناتجة عن الحريق، وتذكير كافة المتطوعين والمسعفين بأخد التدبير اللازمة عند التدخل.

وكان السبب الرئيسي للضحايا هو هرع الأهالي للشاحنة فور انقلابها وذلك لجمع الوقود الذي انسكب من الشاحنة وذلك لشح الوقود في الجنوب الليبي، ولكن ما هي إلا لحظات وانفجرت الشاحنة واشتعلت النيران في كافة ارجاء المكان.