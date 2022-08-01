روسيا… تقديم براءة اختراع لأحد أهم أجزاء "قاذفة المستقبل"

حصلت شركة “توبوليف” الروسية المصنعة للطائرات على براءة اختراع لأحد أهم أجزاء الطائرة.

وجاء في براءة الاختراع التي قُدمت لمأخذ الهواء لمحرك الطائرة، وهو محرك غازي توربيني، إن وضع مأخذ الهواء عند الطرف الأمامي للجناح يحقق المتانة اللازمة لأنابيب الهواء بالطائرة في كل الظروف.

وتحتوي براءة الاختراع على رسم بياني للطائرة التي تشبه الطائرة القاذفة الجديدة التي تعمل الشركة حاليًا على صنعها، واصطلح الخبراء على تسميتها “قاذفة المستقبل”.

وقد بات معلوما أن سرعة الطائرة القاذفة المنتظرة لن تفوق سرعة الصوت، وأن قاذفة القنابل والصواريخ الجديدة طائرة شبحية تقل حجما عن طائرة “تو-160” التي هي الطائرة الاستراتيجية البعيدة المدى الرئيسية في روسيا حاليًا. ويتمثل سلاحها الرئيسي في الصواريخ الجوالة الاستراتيجية (أي القادرة على حمل رؤوس نووية) المزودة بالذكاء الاصطناعي.