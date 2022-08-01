القائم بأعمال البعثة الأممية في ليبيا يؤكد إلتزام الأمم المتحدة بتحقيق مسار واضح للانتخابات

طرابلس 01 أغسطس 2022 (وال)- أكد القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زنينغا، على إلتزام الأمم المتحدة وجهودها لتحقيق مسار واضح للانتخابات كأولوية قصوى.

جاء ذلك خلال لقاء عقده زنينغا أمس الأحد؛ بعمداء بلديات زوارة ومصراتة وسوق الجمعة وتاجوراء وصرمان والزنتان، وهم يمثلون عمداء أكثر من 130 بلدية في ليبيا، وفقا لما نشرته البعثة الأممية عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.

وأعرب عمداء البلديات عن رغبة الشعب الليبي القوية في اختيار قادته ومؤسساته عن طريق الانتخابات، مشددين على ضرورة تنظيم الانتخابات في أقرب وقت.

كما شددوا على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية والحكومات المؤقتة، معربين في الوقت ذاته عن أملهم في استقرار ليبيا، لتتمتع بعلاقات جيدة مع جيرانها دونما تدخل خارجي وفقًا لما نشرته البعثة عبر صفحتها الرسمية.

في ختام اللقاء؛ أبدى زنينغا استعداده لعقد اجتماعات أخرى مع رؤساء البلديات الذين تم انتخابهم مباشرة من قبل الشعب الليبي. (وال)

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