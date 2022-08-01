المبعوث الإيطالي لليبيا: إيطاليا تواصل دعم التزام الأمم المتحدة بالسلام والاستقرار.

روما 01 أغسطس 2022 م (وال) – أكد ” نيكولا أورلاندو ” مبعوث وزير الخارجية والتعاون الدولي في حكومة تسيير الأعمال الإيطالية ” لويجي دي مايو ” أن بلاده تواصل دعم التزام الأمم المتحدة بالسلام والاستقرار في ليبيا من خلال الانتخابات حسبما ذكرت وكالة الانباء الإيطالية ( نوفا ) .

ووفقا لـ (نوفا ) فقد أدلى المبعوث الإيطالي لليبيا بهذه التصريحات بمناسبة انتهاء تفويض ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة لليبيا للأمين العام للأمم المتحدة ” أنطونيو غوتيريش ” .

ونقلت الوكالة عن ” أورلاندو ” قوله (شكرا لك على تفانيكِ، لقد فتحت وساطتها الكفؤة والحازمة فصلاً جديداً هاماً من الأمل”، لافتا إلى أن السلام والازدهار في ليبيا الموحدة يعتمدان، في نهاية المطاف، على حسن نية قادة البلاد واللاعبين الرئيسيين.

وشدد الدبلوماسي الإيطالي على أنه يجب على القادة الليبيين وضع ليبيا والشعب الليبي في مقدمة اهتماماتهم الخاصة، والسعي وراء سلطة تنفيذية موحدة، ورفض النزاعات والعنف بحزم، مؤكدا أن إيطاليا، من جهتها، سوف تواصل دعم النهج الذي لا يكل” للدبلوماسي الأمريكي ويليامز.

(وال )