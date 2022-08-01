إعلام: مجلس الأمن القومي الأمريكي يقول إن إدارة بايدن ستدعم زيارة بيلوسي إلى تايوان

قال منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية، جون كيربي، اليوم الاثنين ، إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ستدعم زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، التي حذرت الصين منها.

وواصل كيربي في تصريحات إلى مراسلة شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بريانا كيلار، في برنامج “نيو داي”: “نريد أن نتأكد من أن بيلوسي عندما تسافر إلى الخارج، يمكنها القيام بذلك بأمان وسنتأكد من ذلك، ولا يوجد سبب للخطاب الصيني، ولا يوجد سبب لاتخاذ أي إجراءات”.

وتابع كيربي في تصريحاته أنه “ليس من غير المألوف أن يسافر قادة الكونغرس إلى تايوان”.

John Kirby said Pelosi’s trip to Asia is important. I asked if it’s important she goes to Taiwan. “That is for the Speaker to talk to. It is important for the United States to make sure … when US gov’t officials travel to Taiwan, they can do so safely and securely.” pic.twitter.com/cAkparn2IB — Brianna Keilar (@brikeilarcnn) August 1, 2022

وأوضح: “كدولة – لا ينبغي أن نخاف من هذا الخطاب أو تلك الإجراءات المحتملة، هذه رحلة مهمة لبيلوسي، وسنقوم بكل ما في وسعنا لدعمها”.

وردا على سؤال عما إذا كانت أمريكا مستعدة للتداعيات مع الصين بشأن زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان، قال جون كيربي إنه “لا يوجد تغيير في سياستنا، ولا تغيير في تركيزنا على محاولة الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة وآمنة ومنفتحة”.

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وبدأت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، جولتها الآسيوية اليوم الاثنين بزيارة سنغافورة، والتقت عددا من المسؤولين هناك.

وفي بكين، جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، اليوم الاثنين، تحذيرات بلاده من أنه ستكون هناك “عواقب وخيمة” إذا أصرت نانسي بيلوسي على زيارة تايوان، ضمن جولتها الآسيوية.

ولم يذكر لي جيان أي عواقب محددة، وقال: “نحن مستعدون تماما لأي احتمال، ولن يقف جيش التحرير الشعبي مكتوف الأيدي، وستتخذ الصين إجراءات قوية وحازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها”.