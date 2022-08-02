إعلام: الاتحاد الأوروبي يستعد لخطر التصعيد الأمريكي الصيني.. "قد يتحقق "أسوأ السيناريوهات"

وتؤكد بكين أنه، لأسباب تاريخية وسياسية، لا يوجد تشبيه مناسب، وتطالب الولايات المتحدة بعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

ويذكر أن واشنطن لا تقيم رسميًا علاقات دبلوماسية مع تايبيه، والتي تعترف بها الأمم المتحدة كجزء لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية، ولكنها في إطار الاتفاقيات الثنائية وعدد من القوانين التي اعتمدها الكونغرس الأمريكي، فهي (واشنطن) لا تحافظ على العلاقات مع الجزيرة فحسب، بل وتزودها أيضًا بشكل منتظم بالأسلحة.