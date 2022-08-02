البيت الأبيض: بايدن مازال مصابا بكورونا وفي عزلة صارمة

قال طبيب البيت الأبيض، كيفن أوكونور، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أجرى اختبارا جديدا لفيروس “كورونا” المستجد، وجاءت نتيجته “إيجابية”.

واشنطن – سبوتنيك. وتابع أوكونور أن بايدن يخضع حاليا لعزلة صارمة بعد تعرضه لحالة ارتداد لـ(كوفيد-19).

وأضاف كيفين أوكونور في مذكرة إلى البيت الأبيض: “هذا الصباح، كما يمكن توقعه، ظل اختبار مستضد “السارس- كوف-2″ الذي أجراه بايدن إيجابيا، وسيواصل الرئيس إجراءات العزل الصارمة”.

البيت الأبيض يعلن إصابة بايدن بفيروس كورونا مجددا

وأشار أوكونور إلى أن “بايدن سيواصل تنفيذ مهامه كرئيس لأمريكا من البيت الأبيض، ويتوخى الحذر من إصابة أي موظفين آخرين تتطلب واجباتهم أن يكونوا على مقربة منه”.